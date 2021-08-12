Стало известно, сколько Екатерина Климова тратит на образование детей

Фото: instagram.com/klimovagram

Екатерина Климова воспитывает четверых детей, на жизнь которых тратит немалые суммы.

Старшая дочь артистки учится на факультете журналистики в Московском государственном университете (МГУ) имени Ломоносова, где стоимость обучения составляет почти 400 тысяч рублей в год.

При этом Матвей и Корней, сыновья Екатерины Климовой, ходят в элитную Ломоносовскую школу. Здесь же учатся дети и других звезд отечественного шоу-бизнеса: Михаила Пореченкова, Жасмин, Ирины Дубцовой, Антона Комолова и других.

Год обучения в данном заведении стоит 1 миллион 442 тысячи рублей на одного ученика. Таким образом, как сообщает КП, Екатерина Климова, тратит почти три миллиона рублей в год лишь на оплату обучения сыновей.

Напомним, Екатерина Климова воспитывает сыновей Матвея и Корнея от бывшего супруга — актера Игоря Петренко, а также дочку Изабеллу от Гелы Месхи, с которым развелась в 2019 году. У артистки есть еще старшая дочь Елизавета, рожденная в первом браке с ювелиром Ильей Хорошиловым.

Ранее Климова опубликовала видеозапись прогулки по Москве. Звезда в черном платье с открытым верхом, в длинных черных перчатках и с бокалом прошлась по улицам столицы.