«Курить можно, а пить нельзя?»: эксперт раскритиковал идею о продаже крепкого алкоголя с 21 года

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Новый законопроект Минздрава о повышении возрастного ценза на продажу крепкого алкоголя с 18 до 21 года снова не будет реализован. Это предложение всегда вызывает множество вопросов, да и бороться с употреблением алкоголя нужно комплексно, а не одним запретом. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

По словам эксперта, реализовать предложение Минздрава не получится. Вопрос ограничения на продажу алкоголя поднимается не впервые, но каждый раз это заканчивается только разговорами. К борьбе с употреблением алкоголя нужно подходить с разных сторон и комплексно.

— Периодически всплывает, и периодически само правительство накладывает вето на это дело. Потому что очень много вопросов сразу возникает: что такое совершеннолетие; курить можно с 18 лет, а почему выпить нельзя в 18 лет бокал шампанского на свадьбу? И самое главное — это вообще не решение, — сказал Шапкин.

Он отметил, что если сейчас запретить продажу алкоголя лицам до 21 года, то молодые люди в возрасте 18–20 лет, которые в данное время легально покупают спиртные напитки, не поймут данного нововведения. Также эксперт отметил, что, например, «по телевидению постоянно показывают потребление спиртного». Но при этом с 2012 года в стране действует запрет на демонстрацию распития алкогольной продукции с 04:00 до 23:00, если доступ к телесигналу не закодирован.

— И этот закон не выполняется. Значит, вот на это никто внимания не обращает. И теперь Минздрав выходит с этой инициативой: давайте запретим, паровоз остановим за несколько секунд. Все, давайте запретим — и все мгновенно перестанут пить. Это несерьезно. Просто разговоры, — сказал Шапкин.

Минздрав хочет усилить ограничения на продажу напитков с содержанием спирта более 16,5 процента с 1 марта 2022 года.

Изменения предложено внести в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта». В пояснительной записке Минздрав ссылается на медицинские исследования. Ведомство указало, что потребление алкоголя неблагоприятно сказывается на развитии головного мозга, который окончательно формируется только к 21 году. Кроме того, указывается на опыт других стран, где возраст продажи алкогольных напитков повысили до 20 лет или 21 года.

В России, отмечает ведомство, планка в 21 год в некоторых случаях также установлена как необходимое требование. Например, с этого возраста разрешается приобретать огнестрельное оружие ограниченного поражения, избираться в органы власти или получать водительское удостоверения для автомобилей, перевозящих пассажиров.

Инициативу Минздрава оценивает рабочая группа. После документ отправят на рассмотрение одной из подкомиссий правительства и комиссии по законопроектной деятельности правительства. Последняя примет решение о внесении законопроекта в Государственную думу.