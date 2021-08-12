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«Сглаз, порча еще в утробе матери»: экстрасенс объяснила, почему болеют дети

Виктория Сикерина

Общество
«Сглаз, порча еще в утробе матери»: экстрасенс объяснила, почему болеют дети
Фото: Pexels

Многие родители часто выкладывают фотографии своих детей в социальные сети. Однако публичность в раннем возрасте может привести к многочисленным болезням. Об этом рассказала экстрасенс и астролог Анна Гехман.

По ее словам, сглаз и порчу дети могут получить даже в утробе матери. Из-за этого даже в самом раннем возрасте у ребенка могут развиться серьезные заболевания.

— Дети, даже самые маленькие, сталкиваются с серьезными заболеваниями и негативными воздействиями, такими как сглаз, порча, которые они часто получают, находясь еще в утробе матери, — сказала экстрасенс.

При этом Анна Гехман считает, что дети до 14 лет не находятся под защитой высших сил, а потому являются уязвимыми к различным недугам. Такие закономерности астролог объясняет кармическими уроками, которые даются как родителям, так и ребенку.

— Жизнь человеку на земле дана для духовного роста, а его, как правило, мы можем получить лишь, преодолевая трудности. И серьезные заболевания детей связаны с кармой, — отметила экстрасенс.

Чтобы предотвратить заболевания, Анна Гехман посоветовала не выкладывать фотографии чад в социальные сети. Также она порекомендовала мамам и детям носить защитные амулеты.

— Если вы встречались с кем-то, то ребенка нужно умыть и вытереть подолом платья — так делали наши предки, — заявила эксперт в интервью Пятому каналу.

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