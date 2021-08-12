Нюша высказала мнение о громком конфликте Егора Крида и Вали Карнавал

Фото: instagram/nyusha_nyusha

Певица Нюша впервые прокомментировала скандальное расставание рэпера Егора Крида и TikTok-блогера Вали Карнавал. Об этом звезда рассказала в среду, 11 августа.

Нюша отметила, что, несмотря на множество вопросов к Егору, она продолжает относиться к нему с уважением. При этом артистка пояснила, что не имеет привычки лезть в чужую личную жизнь, а потому считает, что Егор Крид и Валя Карнавал сами разрешат происходящий конфликт.

— Я не то чтобы оправдываю Егора, у меня просто нет привычки влезать в чужие отношения... Мне кажется, что они взрослые ребята, сами решат, — сказала певица Нюша в беседе с изданием Starhit.

Напомним, что до официального заявления о расставании поклонники подозревали рэпера и блогера в серьезном разладе в отношениях. Егор Крид часто выкладывал в личный Instagram противоречивые сторис, завуалированно обвинял возлюбленную в изменах и даже утверждал, что больше не верит в любовь. Однако после выхода скандальной песни Егора Крида у фанатов не осталось сомнений, что между звездами крупный конфликт.

Реакция Вали Карнавал не заставила себя долго ждать. Прервав длительное молчание, девушка в своих социальных сетях обвинила экс-возлюбленного в жажде наживы и «грязном хайпе».