«Устала молчать»: Валя Карнавал обвинила Егора Крида в «грязном хайпе»

Фото: instagram/karna.val

Блогер Валя Карнавал обвинила своего бывшего парня, исполнителя Егора Крида в «грязном хайпе» после того, как тот выпустил альбом об их расставании.

— Если честно, я так устала молчать и хавать все это. Заметьте, что не я начинала этот цирк! Я сидела в Париже, ела круассаны и никого не трогала, — рассказала она.

Карнавал не ожидала «настолько грязного хайпа» и «больше не позволит себя оскорблять и унижать». Музыкант рассказал на альбоме об одиночестве, разбитом сердце и негативных эмоциях.

Крид знал, что за нее некому заступиться, а иначе ее отец бы «обломал все панчи» рэпера, отметила блогер в Instagram Stories.

Фото: Instagram / karna.val

Карнавал попала в скандал в начале апреля, когда принимала участие в шоу Максима Галкина «Музыкалити». Еще одной гостьей выпуска тогда стала певица Лариса Долина.

Диалог между знаменитостями сразу не заладился. В эфире блогер заявила, что артисту не нужен талант, чтобы успешно выступать на сцене. Такое мнение, вероятно, задело Ларису Долину — она в резкой форме раскритиковала позицию своей визави.

Галкин как мог пытался сдержать накал страстей, однако Долина грозилась покинуть студию.