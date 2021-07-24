Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Устала молчать»: Валя Карнавал обвинила Егора Крида в «грязном хайпе»

Иван Юминов

Общество
«Устала молчать»: Валя Карнавал обвинила Егора Крида в «грязном хайпе»
Фото: instagram/karna.val

Блогер Валя Карнавал обвинила своего бывшего парня, исполнителя Егора Крида в «грязном хайпе» после того, как тот выпустил альбом об их расставании.

— Если честно, я так устала молчать и хавать все это. Заметьте, что не я начинала этот цирк! Я сидела в Париже, ела круассаны и никого не трогала, — рассказала она.

Карнавал не ожидала «настолько грязного хайпа» и «больше не позволит себя оскорблять и унижать». Музыкант рассказал на альбоме об одиночестве, разбитом сердце и негативных эмоциях.

Крид знал, что за нее некому заступиться, а иначе ее отец бы «обломал все панчи» рэпера, отметила блогер в Instagram Stories.

«Устала молчать»: Валя Карнавал обвинила Егора Крида в «грязном хайпе»Фото: Instagram / karna.val

Карнавал попала в скандал в начале апреля, когда принимала участие в шоу Максима Галкина «Музыкалити». Еще одной гостьей выпуска тогда стала певица Лариса Долина.

Диалог между знаменитостями сразу не заладился. В эфире блогер заявила, что артисту не нужен талант, чтобы успешно выступать на сцене. Такое мнение, вероятно, задело Ларису Долину — она в резкой форме раскритиковала позицию своей визави.

Галкин как мог пытался сдержать накал страстей, однако Долина грозилась покинуть студию.

Читайте также:
Егор Кридскандалблогер
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Возьми телефон

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Спекулянты опять в дефиците

Владимир Машков
Владимир Машков

Разглядеть талант непросто

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сбитые козыри люфтваффе

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Как обязать застройщиков обеспечивать возводимое жилье инфраструктурой

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Остановись, жара, ты прекрасна!

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Город отдохнет от жары

Все мнения
О проекте