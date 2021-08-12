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Москва достигла федерального стандарта развития конкуренции с опережением показателей

Михаил Алимов

Город
Москва достигла федерального стандарта развития конкуренции с опережением показателей
Фото: Pixabay

Федеральный стандарт развития конкуренции к началу 2021 года достигнут с опережением показателей. Об этом в четверг, 12 августа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Например, в сфере благоустройства городской среды доля частных организаций составила 95 процентов при целевом значении 20 процентов, а на рынке оказания социальных услуг доля частных организаций составила 35 процентов при установленном целевом значении 10 процентов, — рассказал он.

Создана специальная «дорожная карта» для каждого региона страны. С ее помощью определяются стандарты и цели конкуренции. Координирует работу этих карт департамент конкурентной политики города Москвы. В столице определены 42 перспективных для развития конкуренции рынка. На всех выполнены целевые показатели, а на 37 из них увеличилась доля частных организаций по сравнению с планом, то есть он перевыполнен.

В городе до конца года осуществят более 70 различных мероприятий по развитию конкуренции. Среди них льготные займы, льготы в налоговой сфере, а также совершенствование закупочных процедур. Благодаря им, в Москве развиваются специализированные территории — технопарки, промышленные комплексы и другие.

— Проектный офис по содействию развитию конкуренции в Москве ведет постоянный мониторинг состояния и развития конкуренции на товарных рынках столицы. В ходе проведенного опроса, в котором приняли участие почти 5 тысяч представителей бизнеса, 65 процентов респондентов отметили, что за последние три года число конкурентов в их сфере деятельности возросло, при этом 38 процентов из них указали, что возросло значительно, — отметил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

В июле Ефимов рассказал, что по итогам первого полугодия 2021 года более 44 процентов госзакупок столицы размещается у представителей малого бизнеса и социально ориентированных организаций. Таким образом Москва готова к выполнению требований федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

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