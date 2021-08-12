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Названы сроки выпуска белорусской вакцины от COVID-19 в гражданский оборот

Иван Юминов

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В мире
Названы сроки выпуска белорусской вакцины от COVID-19 в гражданский оборот
Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Белорусскую вакцину от коронавируса планируют выпустить в гражданский оборот в 2023 году, сжатие сроков не повлияет на ее качество и безопасность. Об этом заявил глава Минздрава страны Дмитрий Пиневич в четверг, 12 августа.

— Мы полагаем, что в первом полугодии 2023 года вакцина выйдет в гражданский оборот. Когда мы обговариваем тот или иной шаг, мы сразу оцениваем, каким образом он будет оцениваться в конце 2022 года, — рассказал он.

При этом сжатие временных показателей, по словам Пиневича, не должно повлиять на качество и безопасность препарата. В свою очередь президент республики Александр Лукашенко отметил, что в мире популярностью пользуются российские и китайские вакцины от COVID-19. По его словам, белорусская вакцина также должна иметь высокую эффективность.

Лабораторно подтвержденный прототип вакцины уже был получен. Теперь специалисты решают, как его можно масштабировать, приводит слова Пиневича Telegram-канал ведомства.

17 июня в МИД России сообщили, что Москва рассчитывает на продолжение сотрудничества с Белоруссией по вакцине «ЭпиВакКорона».

В ведомстве напомнили, что Россия направляла в Белоруссию наборы тест-систем, средства защиты и другие медицинские материалы. Кроме того, жители республики приняли участие в тестировании «Спутника V», после чего препарат зарегистрировали в стране, начали использовать и производить.

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