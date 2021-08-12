Власти Москвы рассказали о восстановлении пострадавших от пандемии отраслей экономики

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Оборот отраслей, сильнее всего пострадавших в первую волну пандемии коронавируса, превысил «докризисные» показатели более чем на 20 процентов. Об этом в четверг, 12 августа, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Общий оборот этих отраслей за июль составил 389,9 миллиарда рублей — это на 21,8 процента больше, чем в июле 2019 года.

— Торговые секторы, которые в период первой волны пандемии были включены в перечень пострадавших, в июле 2021 года увеличили оборот на 38% к июлю 2019 года. В целом отрасли розничной торговли, такие как торговля авто- и мототранспортом, запчастями, электроникой, вендинг и другие, достаточно быстро адаптировались к изменяющимся условиям работы и продолжают демонстрировать активные темпы восстановления, — рассказал он.

Их оборот в 2020 году упал вдвое, однако в этом сумел превысить показатели 2019 года.

Сфера услуг восстанавливается медленнее, так как она больше зависит от эпидемиологической обстановки. Оборот превысил объем 2019 года на 9,6 процента. Но по сравнению с 2020 годом прирост существенный – 81,4 процента.

Лучшее восстановление наблюдается у транспортной сферы — ее оборот вырос почти вдвое по сравнению с 2019 годом. Среди причин роста именно в июле — люди стали покупать билеты на отдых не заранее, а почти перед самой датой поездки. Эксперты Аналитического центра Москвы считают, что связано это с изменением потребительского поведения граждан из-за пандемии коронавируса.

— При этом, пока не до конца восстановился оборот туристской индустрии и организаций общественного питания: их оборот в июле составил 73,7 процента и 80,6 процента от уровня докризисного июля 2019 года - 61,9 млрд рублей и 26 млрд рублей соответственно. Обороты организаций культуры, досуга и спорта ниже показателей июля 2019 года на 2,4 процента - оборот за июль 2021 года составил 11,2 млрд рублей, — отметил руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

В июле президент России Владимир Путин заявил, что последствия пандемии коронавирусной инфекции в стране в целом преодолены, экономика восстановилась. Он напомнил, что в России был реализован целый комплекс мер, нацеленных на сохранение доходов и занятости населения, поддержку бизнеса, снижение потерь, оказание помощи наиболее пострадавшим отраслям. Благодаря этому в 2021 году удалось уверенно выйти на положительную динамику экономического роста.