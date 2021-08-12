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Столичный центр реабилитации диких животных принял почти 30 новых питомцев в июле

Михаил Алимов

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Столичный центр реабилитации диких животных принял почти 30 новых питомцев в июле
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

За июль в Центре реабилитации диких животных московского департамента природопользования и охраны окружающей среды появились 28 новых питомцев. Об этом в четверг, 12 августа, сообщили в пресс-службе Центра.

— В их числе – крокодил, енот-полоскун, несколько хищных птиц, три экзотических змеи, два ворона и два питона. В Центре также проживают тигр, толстый лори, дикобраз хохлатый, два африканских льва, лисы, макаки, носухи, черепахи, — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, там находятся и несколько видов птиц — филины, фазаны, певчие канарейки, амадины и различные виды попугаев, а также много видов попугаев — волнистые, ожереловые, певчие, неразлучники, жако, ара, передает агентство городских новостей «Москва».

Есть возможность сообщить о найденном диком животном и ему помогут специалисты. Звонить следует по телефону единой справочной службы мэрии Москвы — 8 495 777-77-77.

В июле заместитель главы департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Денис Алексеев сообщил, что с начала этого года в столичный Центр реабилитации диких животных поступило почти 50 особей, среди которых еноты, змеи, соколы, черепаха, утки и сова. Сотрудники центра выпустили в дикую природу 31 животное, еще 18 передали в зоопарки.

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