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Профессию няни-гувернантки в специальной школе освоили около девяти тысяч москвичей

Михаил Алимов

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Профессию няни-гувернантки в специальной школе освоили около девяти тысяч москвичей
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Выпускниками школы «Бабушка и дедушка на час» с 2019 года стали около девяти тысяч москвичей. Они получили сертификаты об освоении профессии няни-гувернантки, сообщает пресс-служба столичного департамента труда и социальной защиты населения.

— С 2019 года у нас обучились около 9 тысяч человек, из них порядка 70 процентов выпускников вышли на работу. Стоит отметить, что перед стартом все слушатели проходят диагностику у психолога, который выясняет, может ли человек работать с детьми. У людей старшего возраста могут быть риск возрастных изменений или склонность к агрессии, мошенничеству или воровству, — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что у будущих нянь в обязательном порядке проверяют документы, наличие судимостей и возможные проблемы со здоровьем.

Ученикам читали лекции, проводили практические занятия и давали домашние задания. Кроме того, они проходили стажировку и итоговую аттестацию. Всего у каждого выпускника по завершении обучения насчитывается не менее 30 часов работы с детьми.

Занятия проходили в центрах занятости «Моя карьера». В 2021 году в программу добавились новые направления. Среди них — автоняня, онлайн-няня, сказкотерапия, игротерапия, АВА-терапия и прочие направления, которые позволяют работать с детьми, передает агентство городских новостей «Москва».

В июне сообщалось, что свыше шести тысяч человек обучились новой профессии благодаря школе нянь, которая была создана порталом «Бабушка на час» в центре занятости «Моя карьера». Москвичи смогли пройти бесплатный курс по специальности, спрос на которую в городе сильно возрос за последнее время.

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