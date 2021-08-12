«Слишком молоденький»: Бледанс рассказала, кто с ней на фото во время отдыха на яхте

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

В Сети обсуждают фото телеведущей и актрисы Эвелины Бледанс с молодым человеком во время отдыха в Сочи. Снимок артистка разместила на своей странице в соцсети «Инстаграм». На нем она предстала перед своей аудиторией в купальнике, а рядом с ней стоит неизвестный молодой мужчина.

Снимок Бледанс сопроводила надписью «С Днем молодежи!» и хештэгом «Сын Алена Делона». «Вечерняя Москва» узнала у актрисы, кто ее тайный спутник.

По словам теледивы, на снимке ее знакомый молодой человек, с которым она не состоит в близких отношениях:

— Я же написала, что это сын Алена Делона, поэтому какие могут быть еще вопросы? Во-первых, он сильно молоденький для меня. Во-вторых, я свои личные отношения напоказ не выставляю и не распространяюсь о них в СМИ. Просто фото и не более.

Актриса добавила, что с некоторых пор решила больше никогда не обсуждать личную жизнь с прессой.