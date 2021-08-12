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Елена Драпенко: Киркоров гордится черным списком на Украине

Виктория Сикерина

Общество
Елена Драпенко: Киркоров гордится черным списком на Украине
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Советская и российская актриса Елена Драпеко заявила, что певец Филипп Киркоров может только гордиться тем, что попал в украинский черный список артистов, которые побывали в Крыму. Об этом она заявила в четверг, 12 августа.

По мнению артистки, таким решением Украина в первую очередь обидела собственный народ. В стране слушают музыку Филиппа Киркорова и искренне любят его как творческую единицу. А поклонников певца там не меньше, чем поклонников Владимира Зеленского, отметила Елена Драпеко.

Также она сказала, что из-за напряженных дипломатических отношений украинцы изолируют себя от культурных связей с русским народом. В пример артистка привела Грузию, где проходят различные фестивали и концерты российских звезд, хотя отношения между Москвой и Тбилиси остаются сложными.

Елена Драпеко подчеркнула, что Филипп Киркоров может только гордиться тем, что попал в черный список Украины.

— У нее (Украины) целый черный список наших артистов, кто бывал в Крыму или где-то что-то не так сказал… И они внесли их в этот список, который довольно-таки большой. Поэтому Киркоров может только гордиться тем, что он туда попал! — подытожила артистка в интервью «Федеральному агентству новостей».

Напомним, что в четверг, 12 августа, глава Крыма Сергей Аксенов высказал предположение, зачем президенту Владимиру Зеленскому может пригодиться квартира на полуострове.

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