Появились подробности о просверлившем дыру в «Союзе МС-09» человеке

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Отверстие в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09» в 2018 году было просверлено человеком, который не был знаком с устройством аппарата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленный источник в российской ракетно-космической отрасли в четверг, 12 августа.

— Из восьми отверстий только одно было сквозное, остальные насверлены словно с отскоками сверла, что, скорее, говорит о сверлении именно в условиях невесомости без необходимого упора, — рассказал собеседник издания.

Одно отверстие пытались сделать в шпангоуте корабля, что говорит о том, что этот человек не проходил подготовку по устройству корабля «Союз МС», уточнил источник. Повреждение не могли нанести на Земле, иначе корабль не смог бы пройти предполетные испытания в вакуумной камере, добавил он.

Российские космонавты после этого инцидента прошли проверку на полиграфе, а астронавты NASA — отказались это сделать. Также России не удалось исследовать инструменты и сверла на МКС на предмет остатков металлической стружки, подчеркнул собеседник.

Инцидент произошел 30 августа 2018 года. Тогда на МКС упало давление — оказалось, что воздух уходил через отверстие в бытовом отсеке «Союза МС-09». Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил в сентябре 2019 года, что ведомство знает происхождение отверстия, но не станет раскрывать эту информацию, отмечает ТАСС.

31 июля научно-технический совет Роскосмоса принял решение о создании Российской орбитальной служебной станции. Разработка эскизного проекта новой станции начнется в рамках действующей федеральной космической программы на срок до 2025 года.

В госкорпорации добавили, что эксплуатировать российский сегмент МКС после 2024 года станет небезопасно из-за старения значительной части оборудования.