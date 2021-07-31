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Роскосмос приступит к разработке новой орбитальной станции

Анастасия Колоскова

Общество
Роскосмос приступит к разработке новой орбитальной станции
Фото: Роскосмос

Научно-технический совет Роскосмоса принял решение о создании Российской орбитальной служебной станции и приступит к ее проектированию. Об этом в субботу, 31 июля, сообщила пресс-службе госкорпорации.

— С целью недопущения прекращения непрерывного освоения околоземной космической инфраструктуры предложено создание национального пилотируемого космического комплекса на низкой околоземной орбите — Российской орбитальной служебной станции, — говорится на сайте Роскосмоса.

Разработка эскизного проекта новой станции начнется в рамках действующей федеральной космической программы на срок до 2025 года.

В госкорпорации добавили, что эксплуатировать российский сегмент Международной космической станции (МКС) после 2024 года небезопасно из-за старения значительной части оборудования.

— Эксплуатация РС МКС после 2024 года создает дополнительные риски, — к такому выводу пришел совет главных конструкторов Роскосмоса после рассмотрения текущего состояния РС МКС.

29 июля стало известно, что на МКС впервые открыли люк в многофункциональный лабораторный модуль «Наука». Новейший модуль «Наука» прибыл на МКС ранее в этот день. После его успешной стыковки со станцией, когда экипаж открыл люк модуля, его двигатели внепланово включились. Для стабилизации МКС были включены двигатели корабля «Прогресс», угрозы экипажу не было.

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