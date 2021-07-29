Двигатели модуля «Наука» незапланированно включились на МКС

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На Международной космической станции (МКС) произошло незапланированное включение двигателей нового модуля «Наука». Об этом сообщил российский космонавт Олег Новицкий в четверг, 29 июля.

— Я могу подтвердить, что двигатели все еще работают, и мы можем ощущать это, — рассказал Новицкий специалистам Центра управления полетами.

Двигатели модуля вскоре удалось отключить. Из-за краткосрочного инцидента положение станции изменилось в пространстве на 45 градусов.

Для компенсации возмущения и потери ориентации в пространстве на МКС пришлось включить двигатели модуля «Звезда» и грузового корабля «Прогресс МС-17», отмечает РИА Новости.

Модуль «Наука» в автоматическом режиме пристыковался к надирному узлу модуля «Звезда» МКС 29 июля. Процесс контролировали специалисты Центра управления полетами и российские участники экипажа МКС.

«Науку» запустили с космодрома Байконур 21 июля на ракете «Протон-М», после чего модуль восемь дней выходил в зону стыковки с МКС.

Модуль предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований в космосе. На МКС он займет место модуля «Пирс», который запустили в 2001 году и затопили в Тихом океане 26 июля.

«Наука» станет первым в российском сегменте станции модулем, который будет заточен под лабораторные исследования и эксперименты. Он также оборудован комплексом по производству кислорода для шести человек, оборудованием для дистанционного зондирования Земли и внешним роботом-манипулятором ERA для приема грузов.

Новый модуль сможет функционировать как минимум до 2031 года. При этом Россия планирует выйти из проекта МКС после 2024 года.