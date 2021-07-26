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Модуль «Пирс» затопили на «кладбище космических кораблей» в Тихом океане

Анастасия Волоснова

Технологии
Модуль «Пирс» затопили на «кладбище космических кораблей» в Тихом океане
Фото: Роскосмос

Российский космический модуль «Пирс», который ранее отделился от Международной космической станции (МКС), вместе с грузовым кораблем «Прогресс МС-16» был затоплен в Тихом океане на «кладбище космических кораблей». Об этом в понедельник, 26 июля, рассказали в пресс-службе госкорпорации «Роскосмос».

«Кладбищем космических кораблей» называется безопасный район, расположенный вдали от судоходных путей в 3630 километрах от столицы Новой Зеландии Веллингтона.

— По расчетам баллистиков, произошло падение несгораемых элементов конструкции в акватории Тихого океана, — отметили в пресс-службе.

На дно океана были опущены обломки модуля, которые не сгорели при прохождении плотных слоев атмосферы, пишет РИА Новости.

Модуль «Пирс» днем 26 июля был отстыкован от МКС с помощью «Прогресса МС-16». После 20 лет работы он освободил стыковочный узел станции для летящего к ней многофункционального лабораторного модуля «Наука».

При этом запущенный к МКС многофункциональный лабораторный модуль «Наука» 21 июля был выведен ракетой-носителем «Протон-М» на околоземную орбиту. 24 июля модуль вышел на расчетную траекторию полета после корректировки орбиты. Стыковка модуля «Наука» с МКС должна произойти 29 июля.

Изначально операция по расстыковке «Пирса» с МКС была запланирована на пятницу, 23 июля. Однако после анализа данных телеметрии модуля «Наука» Роскосмос принял решение перенести расстыковку на сутки. Во второй раз ее сдвинули с 24 на 25 июля, при этом причина корректировки планов не сообщалась.

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