Модуль «Наука» успешно пристыковался к МКС

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Многоцелевой лабораторный модуль «Наука» в автоматическом режиме пристыковался к надирному узлу модуля «Звезда» Международной космической станции (МКС).

Процесс стыковки контролировали специалисты Центра управления полетами и российские участники экипажа МКС. «Науку» запустили с космодрома Байконур 21 июля на ракете «Протон-М», после чего модуль восемь дней выходил в зону стыковки с МКС.

Модуль «Наука» предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований в космосе. На МКС он займет место модуля «Пирс», который запустили в 2001 году и затопили в Тихом океане 26 июля.

«Наука» станет первым в российском сегменте станции модулем, который будет заточен под лабораторные исследования и эксперименты. Он также оборудован комплексом по производству кислорода для шести человек, оборудованием для дистанционного зондирования Земли и внешним роботом-манипулятором ERA для приема грузов.

Новый модуль сможет функционировать как минимум до 2031 года. При этом Россия планирует выйти из проекта МКС после 2024 года, отмечает РБК.