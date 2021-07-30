Космонавты впервые открыли люк модуля «Наука», который прибыл на МКС

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На Международной космической станции (МКС) впервые открыли люк в многофункциональный лабораторный модуль «Наука». Об этом свидетельствует информация из переговоров космонавтов со специалистами на Земле.

Перед открытием производилась продувка топливных магистралей «Науки» гелием и окислителем. Подобная мера позволила привести топливную систему модуля в безопасное состояние.

Люк модуля открыли российские космонавты, которые в настоящее время находятся на станции.

— Открыли люк, — сообщил российский космонавт Олег Новицкий на Землю.

Новейший модуль «Наука» прибыл на МКС 29 июля. После его успешной стыковки со станцией, когда экипаж открыл люк модуля, его двигатели внепланово включились. Для стабилизации МКС были включены двигатели корабля «Прогресс», угрозы экипажу не было.

NASA и Boeing приняли решение отменить запланированную на пятницу попытку запуска во второй орбитальный испытательный полет корабля Starliner из-за ситуации с модулем «Наука».

Решение о новой дате запуска пока не принято, но уточняется, что новая возможность для старта появится не ранее 3–4 августа.

При этом генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что двигатели лабораторного модуля «Наука» могли сработать из-за ошибки оператора. Он уточнил, что ориентация МКС в пространстве осуществляется только российскими средствами.