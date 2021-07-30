НАСА перенесло запуск Starliner на МКС из-за ситуации с модулем «Наука»

Фото: NASA / public domain

НАСА решило перенести запланированный на пятницу, 30 июля, тестовый запуск корабля Starliner на МКС из-за ситуации с российским модулем «Наука». Об этом сообщается на сайте американского космического ведомства в четверг, 29 июля.

Новейший модуль «Наука» прибыл на МКС 29 июля. После его успешной стыковки со станцией, когда экипаж открыл люк модуля, его двигатели внепланово включились. Для стабилизации МКС были включены двигатели корабля «Прогресс», угрозы экипажу не было.

— НАСА и Boeing приняли решение отменить запланированную на пятницу попытку запуска во второй орбитальный испытательный полет корабля Starliner, — сообщило ведомство.

Отмечается, что решение о новой дате запуска пока не принято, но уточняется, что новая возможность для старта появится не ранее 3-4 августа.

В 2019 году корабль Starliner уже отправлялся в беспилотное испытание, но не смог состыковаться с МКС из-за сбоя бортового оборудования. По информации Boeing, все выявленные в ходе проверок недостатки корабля исправлены, планируется, что после второго тестового полета его могут допустить до пилотируемых испытаний, которые пройдут до конца года.

НАСА собирается продлить работу МКС до 2030 года. Об этом глава американского ведомства Билл Нельсон рассказал в телефонном разговоре с руководителем Роскосмоса Дмитрием Рогозиным.