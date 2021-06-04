НАСА собирается продлить работу МКС до 2030 года

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В НАСА заявили о намерении продлить работу Международной космической станции (МКС) до 2030 года. Об этом глава НАСА Билл Нельсон рассказал в телефонном разговоре с руководителем Роскосмоса Дмитрием Рогозиным в пятницу, 4 июня.

Рогозин во время беседы подчеркнул, что Россия в полном объеме выполнила обязательства по поддержанию эксплуатации МКС. Кроме того, глава Роскосмоса сообщил о путях развития российской части МКС.

— В ходе беседы глава НАСА позитивно оценил двустороннее взаимодействие в космосе, которое началось со стыковки в рамках программы Союз-Аполлон в 1975 году, а также заявил о намерении продления эксплуатации МКС при обеспечении необходимого государственного финансирования до 2030 года, — говорится в сообщении Роскосмоса.

Ранее Россия планировала выйти из проекта МКС с 2025 года, так как хотела построить свою орбитальную станцию, говорится на сайте Роскосмоса.

При этом Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале опроверг информацию о готовности РФ продлить работу МКС до 2030 года.

— Это не так. Ничего подобного в ходе разговора мы не подтверждали. Наоборот, речь шла о неприемлемости санкций против ЦНИИМАШа, в состав которого входит ЦУП, и РКЦ «Прогресс», — производителя ракет космического назначения «Союз-2», — написал глава Роскосмоса.

По его словам, российская сторона сможет строить планы на будущее только после снятия санкций США.

Ранее сообщалось, что Россия поставила рекорд по числу безаварийных космических пусков.

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