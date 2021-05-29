Россия поставила рекорд по числу безаварийных космических пусков

Фото: roscosmos.ru

В России зафиксирована рекордно длинная непрерывная серия безаварийных космических пусков — 59 подряд.

В пятницу, 28 мая, был успешно проведен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с 36 британскими спутниками связи OneWeb с космодрома Восточный, он стал 59-м подряд без нештатных ситуаций.

Предыдущий рекорд (58 безаварийных космических пусков подряд) был установлен в период с февраля 1992 по февраль 1993 года, сообщает РИА Новости.

Ранее исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко рассказал, что в России могут появиться частные космические предприятия, которые станут аналогами американских компаний SpaceX и Blue Origin.

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