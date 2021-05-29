Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Россия поставила рекорд по числу безаварийных космических пусков
Фото: roscosmos.ru

Россия поставила рекорд по числу безаварийных космических пусков

Татьяна Плотникова

Общество

В России зафиксирована рекордно длинная непрерывная серия безаварийных космических пусков — 59 подряд.

В пятницу, 28 мая, был успешно проведен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с 36 британскими спутниками связи OneWeb с космодрома Восточный, он стал 59-м подряд без нештатных ситуаций.

Предыдущий рекорд (58 безаварийных космических пусков подряд) был установлен в период с февраля 1992 по февраль 1993 года, сообщает РИА Новости.

Ранее исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко рассказал, что в России могут появиться частные космические предприятия, которые станут аналогами американских компаний SpaceX и Blue Origin.

Читайте также: Глава НАСА назвал Россию жизненно важным партнером по МКС

пускикосмоспуск ракет
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Наш ответ Польше: чем отличаются нормальные страны от ненормальных

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Поймать мужика можно, да удержать сложно

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Сказка об очень злой фее и волшебных цветах

Вера Москвина
Вера Москвина

Главное — наладить связь с жильцами

Владимир Волков
Владимир Волков

Спасение утопающих — дело рук профессионалов

Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Строительные работы ведутся без остановки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что такое божий дар

Все мнения
О проекте