Роскосмос допустил возможность появления в России аналога SpaceX и Blue Origin

Фото: Официальная страница Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос»

В России могут появиться частные космические предприятия, которые станут аналогами американских компаний SpaceX и Blue Origin. Об этом рассказал исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко на форуме «Новое знание».

По его словам, на создание подобных частных компаний потребуется время. Блошенко добавил, что Роскосмос готов делегировать финансовые и технические риски корпорациям, если они будут готовы делить космическую технику.

При этом Роскосмос должен быть уверен в долгосрочном сотрудничестве с частными компаниями. Блошенко добавил, что в настоящее время корпорация разрабатывает новую дешевую инфраструктуру для испытаний технологий частных предприятий.

— Сейчас мы делаем определенную инфраструктуру для частных разработчиков ракет и аппаратов, чтобы они могли тестировать свои небольшие ракеты и двигатели на подходящих для этого стендах, чтобы это было дешевле, чем на такой взрослый стенд загонять маленький двигатель, — приводит РИА Новости слова Блошенко.

Трехдневный марафон «Новое Знание» проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и других городах, каждый из которых представляет одно из направлений просветительской деятельности. За трое суток марафон набрал около 20 миллионов просмотров.

Ранее сообщалось, что Роскосмос поднял орбиту МКС на 350 метров.

Читайте также: Илон Макс сравнил бумажные деньги и криптовалюту