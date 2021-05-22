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Роскосмос допустил возможность появления в России аналога SpaceX и Blue Origin
Фото: Официальная страница Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос»

Роскосмос допустил возможность появления в России аналога SpaceX и Blue Origin

Анастасия Волоснова

Технологии

В России могут появиться частные космические предприятия, которые станут аналогами американских компаний SpaceX и Blue Origin. Об этом рассказал исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко на форуме «Новое знание».

По его словам, на создание подобных частных компаний потребуется время. Блошенко добавил, что Роскосмос готов делегировать финансовые и технические риски корпорациям, если они будут готовы делить космическую технику.

При этом Роскосмос должен быть уверен в долгосрочном сотрудничестве с частными компаниями. Блошенко добавил, что в настоящее время корпорация разрабатывает новую дешевую инфраструктуру для испытаний технологий частных предприятий.

— Сейчас мы делаем определенную инфраструктуру для частных разработчиков ракет и аппаратов, чтобы они могли тестировать свои небольшие ракеты и двигатели на подходящих для этого стендах, чтобы это было дешевле, чем на такой взрослый стенд загонять маленький двигатель, — приводит РИА Новости слова Блошенко.

Трехдневный марафон «Новое Знание» проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и других городах, каждый из которых представляет одно из направлений просветительской деятельности. За трое суток марафон набрал около 20 миллионов просмотров.

Ранее сообщалось, что Роскосмос поднял орбиту МКС на 350 метров.

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