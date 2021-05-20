Роскосмос поднял орбиту МКС на 350 метров

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Положение орбиты Международной космической станции (МКС) скорректировали на 350 метров в рамках подготовки к прибытию пилотируемого корабля «Союз МС-19». Об этом в четверг, 20 мая, сообщили в государственной корпорация по космической деятельности «Роскосмос».

— Проведена коррекция высоты орбиты Международной космической станции. В 20:01 мск была выдана команда на включение двигателей корабля «Прогресс МС-16», которые проработали 180 секунд, — говорится в сообщении корпорациив Twitter.

Проведена коррекция высоты орбиты Международной космической станции. В 20:01 мск была выдана команда на включение двигателей корабля #ПрогрессМС16, которые проработали 180 секунд.



🛰 Сейчас идёт уточнение параметров орбиты МКС. Высота орбиты должна увеличиться на 350 метров pic.twitter.com/19fCN6HUTr — РОСКОСМОС (@roscosmos) May 20, 2021

До этого орбиту МКС корректировали 2 апреля 2021 года.

Напомним, запуск корабля «Союз МС-19» состоится с космодрома Байконур 5 октября текущего года. На нем на станцию должна прибыть съемочная группа фильма «Вызов» из двух человек. Они займутся съемками первого художественного фильма в космосе.

Ранее стало известно, что российская актриса Юлия Пересильд была отобрана для съемок в художественном фильме «Вызов» на МКС. Режиссером картины станет Клим Шипенко.

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