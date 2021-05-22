Илон Макс сравнил бумажные деньги и криптовалюту

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Глава космической компании SpaceX и предприниматель Илон Маск заявил, что в споре между бумажными деньгами и криптовалютой поддерживает последнюю.

— Настоящая борьба ведется между бумажными деньгами и криптовалютой. Взвесив все, я поддерживаю последнюю, — написал производитель электромобилей Tesla в своем аккаунте в Twitter.

Напомним, ранее Илон Маск заявил, что компания Tesla приостанавливает продажи электромобилей за биткоины. В связи с этой и другими причинами стоимость криптовалюты стала падать.

Так, например, недавно цена на биткоин опустилась ниже 35 тысяч долларов впервые с 2 февраля.

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