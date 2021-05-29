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Глава НАСА назвал Россию жизненно важным партнером по МКС
Фото: НАСА

Глава НАСА назвал Россию жизненно важным партнером по МКС

Татьяна Плотникова

Внешняя политика

Россия является жизненно важным партнером США в работе на Международной космической станции (МКС). С таким заявлением выступил руководитель американского Национального аэрокосмического агентства (НАСА) Билл Нельсон.

Нельсон выразил надежду на «продолжение обсуждения наших выдающихся отношений» и партнерства в работе на МКС, несмотря на то, что «отношения двух стран на земной поверхности переживают сложный период».

При этом в бюджете НАСА на 2022 год не предусмотрены расходы на оплату мест для американских астронавтов в российских космических кораблях «Союз».

Как уточнил представитель ведомства, между Россией и США действует соглашение о взаимообмене местами на американских и российских кораблях, сообщает РИА Новости.

Ранее исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко рассказал, что в России могут появиться частные космические предприятия, которые станут аналогами американских компаний SpaceX и Blue Origin.

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