Рогозин заявил, что двигатели «Науки» могли включиться из-за ошибки операторов

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Двигатели многофункционального лабораторного модуля «Наука» могли сработать из-за ошибки оператора. Об этом в пятницу, 30 июля, рассказал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Он уточнил, что ориентация Международной космической станции (МКС) в пространстве осуществляется только российскими средствами.

— Возможно, кто-то из операторов не учел, что система управления продолжит себя корректировать в пространстве, — пояснил Рогозин.

По его словам, даже в случае ошибки специалисты немедленно ее компенсировали. При этом операторы, которые не смогли учесть возможность инцидента, могут получить замечание от руководства, добавил Рогозин в эфире радио «КП».

Новейший модуль «Наука» прибыл на МКС 29 июля. После его успешной стыковки со станцией, когда экипаж открыл люк модуля, его двигатели внепланово включились. Для стабилизации МКС были включены двигатели корабля «Прогресс», угрозы экипажу не было.

НАСА и Boeing приняли решение отменить запланированную на пятницу попытку запуска во второй орбитальный испытательный полет корабля Starliner из-за ситуации с модулем «Наука».

Решение о новой дате запуска пока не принято, но уточняется, что новая возможность для старта появится не ранее 3–4 августа.