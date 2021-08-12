Двое мужчин ограбили и убили москвича в собственной квартире

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Россия, Москва, Каширское шоссе Карта всех событий

Двое мужчин силой ворвались в квартиру к москвичу, ограбили и сильно избили его. От полученных травм житель столицы скончался. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает в четверг, 12 августа, пресс-служба управления СК РФ по Москве.

Инцидент произошел в жилом доме на Каширском шоссе 12 августа. Злоумышленники проникли в квартиру мужчины и обыскали ее в поисках денег. После этого избили хозяина помещения и его бабушку, которая проживала там же. Мужчина скончался на месте, пожилую женщину доставили в больницу.

Правоохранители установили, что до происшествия погибший снял со своего счета крупную сумму денег и хранил ее дома.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» и «Разбой». Личности нападавших выясняются, проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия.

«ВМ» недавно писала еще об одном похожем случае. Вооруженные пистолетами злоумышленники избили и ограбили двух москвичей на западе столицы. Один из пострадавших мужчин лишился золотой цепочки, которую оценили примерно в 70 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».