Главархив Москвы поделился рецептами зубного порошка и мыла начала XIX века

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В наше время в магазинах можно найти любые средства, но еще в первой половине XIX века многие необходимые в домашнем обиходе вещи хозяйки изготавливали вручную. Поэтому им приходилось узнавать и хранить рецепты. Некоторые из таких старинных рецептов, помогающих следить за собой, сохранились в Главархиве.

Так, в Архивном ведомстве можно встретить рецепт зубного порошка. Интересно, что тем, у кого были здоровые зубы, не рекомендовалось никаких искусственных средств для их улучшения. Советовалось лишь полоскать рот водой после каждого приема пищи или чистить зубы мягкой щеточкой.Однако если с зубами возникали проблемы, например, зубной камень, то можно было использовать самодельный зубной порошок.

Для его приготовления понадобятся 12 золотников (50 г) недавно пережженных липовых углей, такое же количество порошка хины и ароматной смолы – мирры. Все ингредиенты толкли и перемешивали, а затем добавляли 10 капель гвоздичного масла – и чистящее средство для зубов было готово. Такой состав несколько горчилиз-за хины, но зато имел противовоспалительные свойства.

Фото: Главархив

Самостоятельно дома готовили хозяйки и туалетное мыло, некоторые виды которого были способны даже улучшить кожу лица.

Согласно одному из мыльных рецептов нужно было взять фунт (450 г) фиалкового корня, четверть фунта росного ладана (около 115 г) – благовонной смолы, 3 золотника гвоздики (около 15 г), один мускатный орех, три четверти золотника корицы (около 3 г) и столько же лимонной корочки. Все ингредиенты толкли в порошок, потом смешивали с двумя фунтами (900 г) обычного, очень мелко наструганного мыла, которое перед этим несколько дней замачивали в лавандовом спирте. Затем в смесь добавляли 20 гранов (около 1,5 г) амбры, 2 яичных желтка и четверть фунта мелко истолченного миндаля (около 115 г) и снова перемешивали.

Из готовой массы хозяйки делали шарики или брусочки. Затем нужно было подождать, когда они наполовину высохнут и намазать их бергамотовым маслом или маслом из цитрусовой цедры. Так хозяйки получали экологически чистое и крайне эффективное косметическое средство.