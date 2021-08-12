Пенсионерка погибла после поджога дома неизвестными в Новой Москве

Фото: СК РФ

Пожилая женщина погибла в Новой Москве после того как неизвестные заперли ее с братом в доме, а затем подожгли строение. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова в четверг, 12 августа.

— Поздно вечером 11 августа 2021 года неустановленные лица, находясь на территории садового некоммерческого товарищества на территории Новой Москвы, заперли в доме пожилых брата и сестру 1944 и 1946 годов рождения, после чего подожгли строение. В результате произошедшего пожара женщина скончалась на месте происшествия, ее брат смог выбраться и был госпитализирован, — рассказала представитель ведомства.

Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство». Правоохранительные органы занимаются поиском злоумышленников, заключила Иванова.

Прокуратура Москвы контролирует ход расследования уголовного дела, сообщила «ВМ» руководитель пресс-службы ведомства Людмила Нефедова.

2 августа сообщалось, что Красногорский городской суд приговорил к шести годам и пяти месяцам лишения свободы хозяина подмосковного дома престарелых Дмитрия Новикова. Он обвиняется в несоблюдении требований безопасности, которое привело к гибели 12 человек.

Новиков разместил свое учреждения для пожилых людей в арендованном доме в микрорайоне Опалиха. Во время переоборудования помещения не были соблюдены меры пожарной безопасности. Например, в здании не было системы оповещения о возгорании.

В мае 2019 года в доме произошел пожар, на тот момент в учреждении проживали 29 постояльцев пожилого возраста. В результате инцидента от отравления угарным газом погибли девять человек. Еще трое скончались в больнице от ожогов.