Хозяин дома престарелых, где при пожаре погибли 12 человек, получил 6 лет и 5 месяцев колонии

Фото: пресс-служба суда / АГН Москва

Красногорский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении хозяина подмосковного дома престарелых Дмитрия Новикова. Он обвиняется в несоблюдении требований безопасности, которое привело к гибели 12 человек. Об этом в понедельник, 2 августа, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы подмосковной прокуратуры Наталия Григорьева.

— Суд приговорил Новикова к наказанию в виде 6 лет 5 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, — сказала Григорьева.

Видео: Пресс-служба Прокуратуры Московской области

Новиков разместил свое учреждения для пожилых людей в арендованном доме в микрорайоне Опалиха. Во время переоборудования помещения не были соблюдены меры пожарной безопасности. Например, в здании не было системы оповещения о возгорании.

В мае 2019 года в доме произошел пожар, на тот момент в учреждении проживали 29 постояльцев пожилого возраста. В результате инцидента от отравления угарного газа погибли девять человек. Еще трое скончались в больнице от ожогов.

В июле этого года произошел пожар в доме престарелых на улице Габричевского, дом 5, корпус 10. Тогда причиной пожара стали загоревшиеся вещи и мебель в одной из комнат на втором этаже.