Экс-послу Азербайджана Вагабадзе запретили въезд в Россию на 50 лет

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Бывшему послу Азербайджана в Белоруссии, Молдавии и Пакистане Исфандияру Вагабзаде запретили въезд в Россию на 50 лет после высказывания о русских. Об этом сообщили в МВД России в четверг, 12 августа.

— Сегодня... приняты решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию сроком на 50 лет гражданину Республики Казахстан Куату Ахметову и гражданину Азербайджанской Республики Исфандияру Вагабзаде, которые допустили публичные высказывания в сети интернет, разжигающие межнациональную рознь, — говорится в сообщении.

Ахметов, по информации ведомства, заявил о якобы пренебрежительном отношении россиян к своим соотечественникам. МВД предупредило, что не будет допускать иностранцев, которые призывают к деструктивным действиям в отношении страны, ее жителей и соотечественников, проживающих за границей, на территорию России.

Это связано с тем, что их нахождение на территории страны может угрожать общественному порядку и безопасности, отмечается на сайте ведомства.