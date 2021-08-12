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Роспотребнадзор сообщил, что питьевая вода в Москве соответствует стандартам качества

Михаил Алимов

Город
Роспотребнадзор сообщил, что питьевая вода в Москве соответствует стандартам качества
Фото: Пресс-служба Госдумы

Специалисты Роспотребнадзора за первые шесть месяцев 2021 года взяли 5614 проб питьевой воды в Москве. При этом все они соответствуют принятым стандартам качества.

— За первое полугодие 2021 года исследовано 5614 проб питьевой воды на санитарно-микробиологические показатели, несоответствий качества питьевой воды по этим показателям не выявлено ни в одной пробе. При исследовании 4161 пробы питьевой воды в распределительной сети по обобщенным (санитарно-химическим) показателям несоответствие по цветности, жесткости и содержанию железа отмечено только в 2,2 процента проб, что связано с особенностями природно-химического состава подземных водоисточников, технической изношенностью внутридомовых водопроводов, аварийными ситуациями, — говорится в сообщении на сайте службы.

Отмечается, что организации, обслуживающие столичную водопроводную систему, выполняют предписания, выданные московским управлением Роспотребнадзора. Среди них модернизация систем водоподготовки, профилактическая промывка и ремонт систем водоснабжения и внедрение современных технологий — оборудование систем патронных фильтров, аэрации, обезжелезивания, озоносорбции, ультрафиолетового обеззараживания и прочих.

— Качество водопроводной воды анализируется по 184 физико-химическим, микробиологическим и гидробиологическим показателям на всех этапах ее пути к потребителю, — сообщает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

За качеством воды в столичном водопроводе следит Центр контроля качества воды АО «Мосводоканал». Помимо многочисленных лабораторных исследований, состояние воды помогают определять и автоматические анализаторы — в системе подачи питьевой воды в город их около 500 штук.

— Потребности города в питьевой воде обеспечивают четыре современные станции водоподготовки — Северная, Восточная, Западная и Рублевская, — говорится в сообщении канала.

В июле заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что за первые шесть месяцев года в Москве было проведено более миллиона анализов воды, ее состояние оценивается по 184 критериям. Контроль качества начинается на водохранилищах, где отбираются пробы на различной глубине. Анализаторы на станциях водоподготовки и в распределительной сети позволяют отслеживать изменения основных показателей состава воды.

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