Уголовное дело возбудили в Москве из-за незаконной выдачи сертификатов о вакцинации

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Сотрудник городской поликлиники № 64 в Москве незаконно выдавал сертификаты о вакцинации от коронавирусной инфекции. В его отношении возбуждено уголовное дело. Об этом в четверг, 12 августа, сообщил департамент здравоохранения столицы.

— В настоящее время департамент здравоохранения, руководство медицинской организации оказывают необходимое содействие правоохранительным органам в установлении виновных, фактов и причин произошедшего, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что выдача сертификатов исключает саму возможность их незаметной незаконной выдачи. Ведомство регулярно проводит проверки и проводит служебное расследование по каждому обнаруженному факту.

В июне сообщалось, что столичный департамент здравоохранения проверит сообщения о незаконной выдаче сертификатов о вакцинации от коронавируса. На тот момент не был установлен ни один факт незаконности действий по выдаче документов сотрудниками учреждений, относящихся к ведомству. Депздрав проводит проверки методом «контрольной закупки» и сотрудничает с правоохранительными органами.