Депздрав Москвы проверит сообщения о незаконной выдаче сертификатов о вакцинации

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Столичный департамент здравоохранения проверит сообщения о незаконной выдаче сертификатов о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 18 июня.

— По каждому случаю мы незамедлительно обращаемся в СМИ с просьбой предоставить данные для проведения проверки, — рассказали в департаменте.

Уточняется, что пока не установлен ни один факт незаконности действий по выдаче документов сотрудниками учреждений, относящихся к ведомству. Депздрав проводит проверки методом «контрольной закупки» и сотрудничает с правоохранительными органами.

Кроме того, при обнаружении нарушений, причастных к этому сотрудников уволят вместе с главой учреждения, а материалы передадут правоохранительным органам, приводит сообщение ведомства Интерфакс.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России сообщили, что возбуждено 24 уголовных дела в рамках данной ситуации. Так, на севере города во время проверочной закупки задержали женщину, которая за пять тысяч рублей продавала сертификаты о вакцинации. Исследование показало, что они были поддельными. На северо-востоке города был задержан курьер, при котором нашли справки на различные имена.