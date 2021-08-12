Прокуратура взяла на контроль уголовное дело об аварии на юго-западе Москвы

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Россия, Москва, улица Миклухо-Маклая, 9 Карта всех событий

Столичная прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного в связи с дорожно-транспортным происшествием на юго-западе Москвы. Об этом в четверг, 12 августа, рассказала «ВМ» руководитель пресс-службы ведомства Людмила Нефедова.

Она уточнила, что дело возбуждено по пункту «а» части 2 статьи 264 Уголовного кодекса РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное в состоянии опьянения».

Авария произошла на автобусной остановке на улице Миклухо-Маклая в районе дома 9. Водитель легкового автомобиля выехал за пределы проезжей части и врезался в остановку общественного транспорта, где находились люди.

В результате ДТП два человека получили травмы и были направлены в медицинское учреждение для оказания помощи. У 16-летней пострадавшей диагностирован перелом пальцев правой стопы. 61-летняя женщина находится в реанимации с тяжелой сочетанной травмой, травматической ампутацией правой ноги и переломом левой голени.