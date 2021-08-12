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Автомобиль врезался в автобусную остановку на юго-западе Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Автомобиль врезался в автобусную остановку на юго-западе Москвы
Фото: Анна Быкова
Россия, Москва, улица Миклухо-Маклая, 9 Карта всех событий

На юго-западе столицы легковой автомобиль врезался в автобусную остановку. По предварительным данным, в результате инцидента один человек погиб и двое пострадали. Об этом в четверг, 12 августа, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», инцидент произошел на остановке, расположенной рядом с домом 9 на улице Миклухо-Маклая. Автомобиль марки Skoda совершил наезд на автобусную остановку, из-за чего женщина оказалась зажата. Позже ее высвободили и передали врачам скорой помощи.

— Во время происшествия на остановке находился ребенок. В настоящее время он находится в карете скорой помощи, — заключил источник «ВМ».

В четверг, 12 августа, произошло еще одно ДТП, в результате которого пострадали два человека. На 36-м километре подъездной дороги к аэропорту Домодедово (трасса А105 — прим. «ВМ») грузовик MAN врезался в легковой автомобиль марки KIA.

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