Два человека пострадали в результате ДТП на подъездной дороге к аэропорту Домодедово

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Московская область, городской округ Домодедово, А-105, 36-й километр Карта всех событий

В результате аварии недалеко от аэропорта Домодедово пострадали два человека. Об этом в четверг, 12 августа, «Вечерней Москве» сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, информация об аварии поступила около трех часов дня. На 36-м километре подъездной дороги к аэропорту Домодедово (трасса А–105 — прим. «ВМ») грузовик MAN врезался в легковой автомобиль марки KIA.

— В результате ДТП пострадали два человека — водитель грузовика и человек, находившийся в салоне легковой автомобиля, — заключил собеседник «ВМ».

В сети появилось видео с места ДТП. Судя по опубликованным кадрам, из-за аварии перекрыты две из трех полос движения.

Видео: Telegram / Москва на дорогах

Трагическое ДТП с участием грузовика произошло вечером 8 августа на 58-м километре Калужского шоссе. КамАЗ и легковой автомобиль марки KIA столкнулись на 58-м километре трассы. От полученных травм четыре человека скончались на месте аварии. После ДТП движение транспорта в направлении Московской кольцевой автодороги было затруднено на участке протяженностью два километра.