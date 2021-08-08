Движение на Калужском шоссе затруднено после аварии

Фото: Владимир Новиков / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Калужское шоссе Карта всех событий

В результате дорожно-транспортного происшествия на Калужского шоссе вечером воскресенья, 8 августа, движение автотранспорта затруднено. Об этом рассказали в столичном департаменте транспорта.

Авария с участием грузового автомобиля КамАЗ произошла на 58-м километре трассы, в районе села Вороново. От полученных травм четыре человека скончались на месте аварии.

После ДТП движение транспорта в направлении Московской кольцевой автодороги затруднено на участке протяженностью два километра. Водителей просят по возможности планировать маршруты в объезд места аварии, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Крупная авария с участием грузовика и автобуса произошла на этой неделе на Боровском шоссе. Там в результате столкновения пассажирского транспорта и КамАЗа пострадали восемь человек.