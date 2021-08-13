Одна из пострадавших при взрыве в Воронеже скончалась

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Женщина, получившая ранения при взрыве в автобусе в Воронеже, умерла в реанимации. Об этом в ночь на пятницу, 12 августа, рассказали в региональном департаменте здравоохранения.

В ведомстве уточнили, что всего при взрыве пострадали 16 человек. У скончавшейся пассажирки была оторвана нижняя треть голени.

Состояние троих пострадавших оценивается как тяжелое, еще пятерых – средней степени тяжести, двоих – ближе к удовлетворительному. Двоим пассажирам госпитализация не потребовалась, сообщает РИА Новости.

В интернете появилась видеозапись момента взрыва, сделанная регистратором автомобиля. На записи зафиксирована яркая огненная вспышка, вслед за которой из автобуса начинают выбегать люди.

Видео: Telegram-канал Baza

Инцидент произошел около торгового центра «Галерея Чижова». В момент происшествия в автобусе находилось 35 пассажиров. В качестве одной из версий причины случившегося рассматривается взрыв газового баллона.

По данному факту возбуждено уголовное дело, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил его на контроль на контроль в центральном аппарате. По поручению Бастрыкина в Воронеж направлены опытные криминалисты и следователи.