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Движение поездов на Казанском направлении МЖД вернули в график

Татьяна Плотникова

Общество
Движение поездов на Казанском направлении МЖД вернули в график
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Движение поездов на перегоне Голутвин — Пески Казанского направления Московской железной дороги введено в расписание. Об этом в ночь на пятницу, 12 августа, рассказали в пресс-службе магистрали.

Ранее из-за остановки по техническим причинам грузового поезда в пути были задержаны три пассажирских поезда и две электрички. С помощью вспомогательного локомотива грузовой поезд был доставлен на станцию Пески.

К настоящему времени железнодорожники восстановили движение в штатном режиме. Принимаются меры для сокращения опоздания задержанных поездов. Для скорейшей стабилизации движения одну электричку вывели из расписания, сообщается на официальном сайте МЖД.

Все электрички на участке Дмитров — Каналстрой Савеловского направления Московской железной дороги 10–13 и 16–20 августа восстановлены, рассказали в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании. Корректировки в расписание вносили в связи с проведением путевых работ. Компенсационные автобусы, которые назначили ранее, курсировать не будут.

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