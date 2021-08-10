Ряд дальних пригородных поездов восстановили на Савеловском направлении МЖД

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Все электрички на участке Дмитров — Каналстрой Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД) 10–13 и 16–20 августа восстановлены. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

В пресс-службе отметили, что в связи с этим компенсационные автобусы, которые назначили ранее, курсировать не будут.

— Обращаем внимание пассажиров, что путевые работы на участке Талдом — Вербилки Савеловского направления продолжаются. 10–13, 16–20 и 23 августа поезд № 6367 Савелово — Савеловский вокзал отправлением в 11:39 перенесен на 10:32. В связи с перерывом в движении с 10:32 до 15:31 назначен компенсационный автобус Савелово — Вербилки в 13:20, — говорится в сообщении.

Перевозчик уточнил, что компенсационный автобус будет делать следующие остановки: 13:30 — «Титово-1» (Кимрский район, деревня Титово, автобусная остановка); 13:50 — «Талдом» (ж/д станция); 14:00 — «Растовцы» (сельское поселение Гуслевское, автобусная остановка); 14:05 — «Власово» (ж/д станция); 14:10 — «Вотря» (сельское поселение Гуслевское, автобусная остановка); 14:15 — «Новоникольское-1» (село Ново-Никольское, автобусная остановка).

Пассажирам напомнили, что для проезда нужно предъявить проездные документы на пригородные поезда, действительные на данном маршруте.

В пресс-службе обратили внимание, что фактическое время отправления поездов будет зависеть от дорожной ситуации на маршруте. Пассажиров просят планировать поездку заранее. Ознакомиться с действующим расписанием пригородных поездов можно на железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также на официальном сайте компании и в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК», которое доступно в Google Play и App Store.