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В Минцифры дали прогноз по числу участников электронного голосования

Татьяна Плотникова

Политика
В Минцифры дали прогноз по числу участников электронного голосования
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Около полутора-двух миллионов избирателей могут принять участие в дистанционном электронном голосовании в шести российских регионах. Такое мнение высказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Качанов.

Представитель Минцифры отметил, что проголосовать в таком формате можно в Москве, Севастополе, Мурманской, Курской, Нижегородской, Ярославской и Ростовской областях. Необходимо иметь российское гражданство, подтвержденную учетную запись на портале госуслуг и корректное сопоставление с регистром избирателей.

Без учета Москвы в рассматриваемых шести регионах 5,7 миллиона таких учетных записей при общем количестве избирателей 8,5 миллиона человек, рассказал Качанов. Предполагаемое количество избирателей, которые проголосуют в дистанционном электронном формате — около полутора-двух миллионов.

Замглавы Минцифры напомнил, что явка на дистанционном голосовании по итогам «общероссийской майской тренировки» составила 1,2 миллиона человек.

— На реальных выборах заинтересованность будет чуть выше, но и не все регионы, поэтому мы считаем, что плюс-минус полтора миллиона придет, — рассказал Олег Качанов в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Жители столицы уже подали на mos.ru 500 тысяч заявлений на участие в онлайн-голосовании, которое состоится с 17 по 19 сентября. Регистрация будет доступна до 23:59 13 сентября. Заявления сначала отправляются в ЦИК России, а затем пользователей включают в список электронных избирателей в случае успешного прохождения проверки.

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