Музей Победы бесплатно покажет киноэпопею о блокаде Ленинграда

Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Столичный Музей Победы приглашает на бесплатный просмотр киноэпопеи «Блокада», посвященной мужеству и стойкости ленинградцев в блокадные годы.

Режиссер Михаил Ершов снимал эпопею по одноименному роману Александра Чаковского с 1973 по 1977 год. Главные роли в фильме сыграли Юрий Соломин, Евгений Лебедев, Ирина Акулова, Владислав Стржельчик, Александр Разин, Борис Горбатов, Михаил Ульянов, Юозас Будрайтис, Владимир Зельдин, Сергей Харченко.

13 августа зрители увидят «Фильм 1: Лужский рубеж, Пулковский меридиан», 15 августа продемонстрируют «Фильм 2: Ленинградский метроном. Операция «Искра». Показы пройдут в кинотеатре «Поклонка», кинозал «Конев». Начало сеансов — в 15:00, вход свободный для посетителей Музея Победы.

Показы пройдут в рамках патриотического фестиваля детского творчества «Журавли Победы».

Для школьников Музей Победы запустил интерактивную программу «Погружение». Сочетание трехмерных интерактивных панорам, подлинных раритетов военных лет, исторических декораций, технологии архитектурного 3D-мэппинга и элементов иммерсивного театра погрузит посетителей в атмосферу эпохи военного времени.