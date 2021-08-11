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Школьников пригласили на военно-историческую реконструкцию в Музей Победы

Юлия Курганова

Развлечения
Школьников пригласили на военно-историческую реконструкцию в Музей Победы
Фото: mos.ru / Максим Денисов
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы 11 и 12 августа стартует интерактивная программа «Погружение». Новый музейный проект подготовлен для школьников. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Иммерсивная военно-историческая реконструкция пройдет в диорамах и экспозиции «Подвиг Народа». Сочетание трехмерных интерактивных панорам, подлинных раритетов военных лет, исторических декораций, технологии архитектурного 3d-мэппинга и элементов иммерсивного театра погрузит посетителей в атмосферу эпохи военного времени.

Школьники узнают новые и интересные факты из истории Великой Отечественной войны и смогут пообщаться с участниками обороны Брестской крепости, защитниками столицы и Сталинграда, учеными и врачами, которые трудились в тылу и внесли вклад в Победу.

В каждой локации юных гостей будут встречать актеры — герои событий, которые расскажут и о своей судьбе, и о судьбах своих современников. В ходе программы школьники узнают о том, как руками жителей Москвы были построены оборонительные укрепления на подступах к столице, как в ходе страшных уличных боев удерживали сталинградцы самый крупный в СССР тракторный завод и другое. Ребятам предстоит самим найти ответы на многие вопросы, стать активными участниками квеста.

Музейный комплекс в Петрищеве рассказывает о легендарном подвиге и обороне столицы. К осени 1941 года кольцо вокруг Москвы начало сжиматься. Во второй половине октября в Москве отбирали лучших комсомольцев для работы в тылу врага.

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