Метеоролог рассказал о «новом климате» в Москве

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Показатели, характеризующие климатические условия в определенной местности, определяют на основе наблюдений метеорологов и климатологов за 30 лет. Однако с течением времени климат меняется и требует обновления норм, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Эксперт отметил, что в 2021 году ожидается обновление климатических характеристик: до сегодняшнего момента специалисты пользовались «старым» климатом и жили по данным с 1961 по 1991 год, а с текущего года начнут использовать «новый» климат.

В частности, в Москве такие изменения выражаются в том, что погода в августе стала более теплой и дождливой. Если прежде в столице в последний летний месяц было десять дождливых дней и выпадало 77 миллиметров осадков при средней температуре 16,4 градуса, сейчас выпадает 78 миллиметров, а количество дней с осадками сейчас составляет 15. Средняя температура выросла до 17,6 градуса, рассказал эксперт.

При этом Леус подчеркнул в интервью радио Sputnik, что Росгидромет новые характеристики пока не утвердил и не опубликовал.

В Крыму и Краснодарском крае тем временем ожидается рекордное количество осадков, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, на регион надвигается «библейский потоп».