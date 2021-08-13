Расходы россиян на продукты приблизились к допандемийному уровню

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За первые шесть месяцев 2021 года жители России сократили долю расходов на продукты питания в общем объеме своих трат практически до уровня, который фиксировался до начала пандемии коронавирусной инфекции. К такому выводу пришли аналитики банка «Хоум кредит».

Доля трат на продукты снизилась с 32,7 процента в 2020 году до 28,6 процента в первом полугодии 2021 года. Для сравнения: в докризисный период (первое полугодие 2019 года) доля трат на продукты составляла 26,7 процента.

При этом расходы россиян на непродовольственные товары, напротив, выросли. По мнению авторов исследования, это косвенно подтверждает рост доходов населения и расширение платежеспособного спроса.

Как отметил аналитик банка «Хоум кредит» Станислав Дужинский, помимо возобновления роста доходов следует учесть определенную усталость от эпидемиологических ограничений, массовый переход на удаленную работу или гибридный режим, сообщает ТАСС.

Рынок лекарственных препаратов еще в начале лета стал приобретать привычные допандемийные очертания. Такого мнения придерживается фарманалитик Сергей Шуляк. Эксперт добавил, что данный рынок находится в полусонном состоянии, потому что в 2020 году было закуплено про запас множество лекарственных средств.