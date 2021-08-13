Синоптики рассказали о погоде в Москве 13 августа

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В пятницу, 13 августа, столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. При переменной облачности местами пройдут небольшие кратковременные дожди.

Температура воздуха в Москве поднимется не выше 23 градусов, в Московской области возможно от 20 до 25 градусов тепла.

Ветер прогнозируется западный со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Не исключены порывы от 12 до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха — 60 процентов. Содержание кислорода в утренние и вечерние часы повышенное. Геомагнитный фон прогнозируется спокойный с отдельными периодами неустойчивости, сообщает портал «Метеоновости».

Климатические условия в Москве выражаются в том, что погода в августе стала более теплой и дождливой, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Если прежде в столице в последний летний месяц было десять дождливых дней и выпадало 77 миллиметров осадков при средней температуре 16,4 градуса, сейчас выпадает 78 миллиметров, а количество дней с осадками сейчас составляет 15. Средняя температура выросла до 17,6 градуса, рассказал эксперт.