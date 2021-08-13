Вера Алентова впервые вышла на сцену после смерти мужа
Спустя чуть больше месяца после смерти известного режиссера Владимира Меньшова его вдова актриса Вера Алентова впервые вышла на сцену Московского драматического театра имени А.С. Пушкина.
В постановке «Ложные признания» 12 августа она исполнила главную роль — госпожу Аргант. Снимки и видеоролики с актрисой на сцене появились в социальных сетях ее поклонников.
Некоторые пользователи посчитали, что Алентова слишком рано после трагедии вернулась к работе. Однако сама актриса признавалась, что творчество является для нее лучшим лекарством, пишет Пятый канал.
Напомним, что Вера Алентова также перенесла коронавирус. Она попала в больницу 28 июня с подозрением на инфекцию одновременно с Владимиром Меньшовым. 5 июля он умер от последствий COVID-19.
6 августа стало известно, что режиссерское направление в мастерской ВГИКа, которую ранее возглавлял Владимир Меньшов, будет вести режиссер Сергей Урсуляк, при этом вдова Меньшова Вера Алентова продолжит преподавать актерскую часть. Помогать ей будет дочь — актриса Юлия Меньшова.