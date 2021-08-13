Вера Алентова впервые вышла на сцену после смерти мужа

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Спустя чуть больше месяца после смерти известного режиссера Владимира Меньшова его вдова актриса Вера Алентова впервые вышла на сцену Московского драматического театра имени А.С. Пушкина.

В постановке «Ложные признания» 12 августа она исполнила главную роль — госпожу Аргант. Снимки и видеоролики с актрисой на сцене появились в социальных сетях ее поклонников.

Некоторые пользователи посчитали, что Алентова слишком рано после трагедии вернулась к работе. Однако сама актриса признавалась, что творчество является для нее лучшим лекарством, пишет Пятый канал.

Напомним, что Вера Алентова также перенесла коронавирус. Она попала в больницу 28 июня с подозрением на инфекцию одновременно с Владимиром Меньшовым. 5 июля он умер от последствий COVID-19.

6 августа стало известно, что режиссерское направление в мастерской ВГИКа, которую ранее возглавлял Владимир Меньшов, будет вести режиссер Сергей Урсуляк, при этом вдова Меньшова Вера Алентова продолжит преподавать актерскую часть. Помогать ей будет дочь — актриса Юлия Меньшова.