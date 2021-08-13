Экономия на госзакупках в Москве выросла на 30 процентов

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Экономия на госзакупках в столице в рамках конкуренции составила 57,8 миллиарда рублей за первые шесть месяцев 2021 года. Общий объем закупок составил 771 миллиард. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в 2020 году столичные заказчики приобрели товаров на 700 миллиардов. Экономия тогда составила 44,3 миллиарда. В 2019 году при объеме закупок на 550 миллиардов удалось сэкономить 31,3 миллиарда.

В настоящее время, как отметил Ефимов, экономия возрастает благодаря новым поставщикам, которые повышают конкуренцию на рынке. За счет этого также снижается и стоимость контрактов.

Заммэра уточнил, что свои товары столичным заказчикам предлагают представители всех субъектов России. В этом году количество поставщиков оценивается в 228,8 тысячи. Прирост с начала года составил 23,8 тысячи. За аналогичный период 2020 года столичным заказчикам продукцию поставляли 179,5 тысячи поставщиков, а в 2019 — 154,8 тысячи.

Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков в свою очередь отметил, что в прошлом году конкуренция составляла в среднем 4,3 участника на лот. В текущем году этот показатель возрос до 4,5 участника, передали на официальном сайте мэра Москвы.

Московские заказчики сэкономили около одного миллиарда рублей за счет проведения совместных закупок, рассказал ранее Владимир Ефимов. По его словам, чаще всего в форме совместных закупок столичные заказчики приобретают воду, бумагу и расходные материалы для офисов. Так, с 2018 года экономия по итогам совместных закупок составила более одного миллиарда рублей при общем объеме размещенных закупок на 9,2 миллиарда рублей.