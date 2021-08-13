Не брать в долг и не путешествовать: названы вещи, которые нельзя делать в пятницу, 13-го

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Пятница,13-е, издавна вызывает у людей множество опасений. Считается, что эта дата может принести беды и несчастья. Существуют народные поверья, которые рассказывают, что нельзя делать в этот день, чтобы избежать разочарований и неприятностей.

Так, пятницу, 13-е, считают неблагоприятным днем для любого рода начинаний. По поверьям, в этот день нельзя играть свадьбу, так как брак окажется неудачным. Не стоит заключать сделки с недвижимостью, давать или брать деньги в долг. Также следует отказаться от дальних путешествий. Древние поверья предупреждают, что дата не подходит для начала нового дела, так как оно будет обречено на провал. Кроме того, нужно постараться избегать любых конфликтов, так как даже маленькая ссора грозит перерасти в грандиозный скандал. Также считается, что нельзя рассказывать сны, увиденные в этот день.

Однако не стоит бояться. Вполне возможно, что неприятности могут произойти вовсе не из-за вмешательства потусторонних сил, а из-за самовнушения и страхов. Специалисты рекомендуют не настраивать себя на негатив и не поддаваться панике, так как внутренний настрой может повлиять и на внешние обстоятельства.

Избавиться от страхов поможет правильный настрой, медитация, а в крайних случаях можно обратиться за помощью к психологу. Верующие могут помолиться ангелу-хранителю, попросив у него защиты, пишет Minsknews.

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